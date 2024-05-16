Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Софтлайна на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Софтлайна" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Константина Белова.

"Софтлайн" опубликовала результаты за 1К24 по МСФО. Оборот вырос на 52% г/г до 21,5 млрд рублей, валовая прибыль более чем утроилась до 7,8 млрд рублей, что предполагает рентабельность по этому показателю на уровне 36,4% (+19,1 п. п. в годовом сопоставлении), - отмечает эксперт. - Скорректированная EBITDA достигла 4,8 млрд рублей. Результаты "Софтлайна" за 1К24 выглядят сильными, особенно с учетом влияния сезонных факторов. Улучшение рентабельности отражает рост продаж более рентабельных собственных решений и услуг, которые пришли на замену разработкам крупных иностранных производителей. Компания подтвердила прогноз на 2024 год: оборот на уровне не менее 110 млрд руб., скорректированная EBITDA не менее 6 млрд рублей".

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