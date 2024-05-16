Потенциал роста котировок акций АФК Система составляет 11% с текущих уровней - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциал роста котировок акций АФК "Система" составляет 11% с текущих уровней, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Холдинг нацелен на активный вывод активов на IPO. Недавнее рекордное размещение МТС банка показало высокий спрос инвесторов. Вывод активов на публичные торги позволит увеличить рыночную стоимость активов самого холдинга, что дает перспективу для роста котировок акций, - отмечают аналитики. - Мы считаем, что в перспективе до года акции имеют потенциал роста порядка 11%. Целевой ориентир около 30 рублей за бумагу. Также мы включили бумаги в модельный портфель с долей 2,5%".

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