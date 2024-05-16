"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать "префы" "Сургутнефтегаза" с целью 70 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на август 2024 года, открытую 15 февраля 2024 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" выпустили инвестидею на фоне ожидания выплат дивидендов со стороны компании. 15 мая 2024 года котировки бумаг эмитента достигали 72,9 рубля за одну бумагу после того, как стала известна рекомендация совета директоров компании о выплате рекордных дивидендов. "Мы закрываем инвестидею. Итоговая доходность за три месяца составила 25% без учета комиссии", - указывают эксперты.

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