Курс рубля может уйти ниже отметки 91 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля может на время уйти ниже отметки 91 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду вновь укрепился. Такой динамике способствовало глобальное ослабление доллара, а локально на стороне рубля остается фактор слабого спроса на валюту при все еще высоком ее предложении. В четверг курс USD/RUB находится у 91,1 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курс может на время уйти ниже отметки в 91 руб./$1", - прогнозируют в банке.

Нефтяные цены в среду снижались на фоне ухудшения прогнозов по спросу на черное золото со стороны МЭА. Тем не менее по итогам дня котировки все же умеренно выросли в связи со слабевшим долларом и данными Минэнерго США о неожиданно сильном сокращении запасов за неделю. В четверг фьючерсы Brent торгуются у $83,1/барр. В целом котировки пока могут задержаться выше $82,5/барр., полагают аналитики банка.

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