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15 мая 2024 года 19:06

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций М.Видео

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "М.Видео" и рекомендацию "держать" для его облигаций, сообщается в обзоре аналитиков.

"Крупнейший российский ритейлер в сегменте электротехники представил нейтральные операционные результаты за первый квартал 2024 года. "М.Видео" постепенно нормализует продажи, увеличивает средний чек, открывает новые магазины в компактном формате и диверсифицирует бизнес с помощью запуска сервисных зон по обслуживанию электротехники "М.Мастер". На днях совет директоров компании одобрил допэмиссию акций, - пишут эксперты. - По нашей оценке, выпуск дополнительных акций потенциально поможет эмитенту привлечь 5-5,5 млрд рублей (зависит от итоговых условий размещения бумаг). А это улучшит показатели балансовой ликвидности и станет хорошим сигналом для инвесторов, которые вкладывают в облигации. Сохраняем нейтральный взгляд на акции и рекомендацию "держать" для облигаций ритейлера. После выхода финансовой отчетности в случае улучшения показателя долговой нагрузки можем пересмотреть взгляд на долговые бумаги".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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