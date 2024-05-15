"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "М.Видео" и рекомендацию "держать" для его облигаций, сообщается в обзоре аналитиков.

"Крупнейший российский ритейлер в сегменте электротехники представил нейтральные операционные результаты за первый квартал 2024 года. "М.Видео" постепенно нормализует продажи, увеличивает средний чек, открывает новые магазины в компактном формате и диверсифицирует бизнес с помощью запуска сервисных зон по обслуживанию электротехники "М.Мастер". На днях совет директоров компании одобрил допэмиссию акций, - пишут эксперты. - По нашей оценке, выпуск дополнительных акций потенциально поможет эмитенту привлечь 5-5,5 млрд рублей (зависит от итоговых условий размещения бумаг). А это улучшит показатели балансовой ликвидности и станет хорошим сигналом для инвесторов, которые вкладывают в облигации. Сохраняем нейтральный взгляд на акции и рекомендацию "держать" для облигаций ритейлера. После выхода финансовой отчетности в случае улучшения показателя долговой нагрузки можем пересмотреть взгляд на долговые бумаги".

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