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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Whoosh имеют хорошие шансы на достижение отметки 350 руб. в среднесрочной перспективе - ПСБ
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15 мая 2024 года 17:35
Акции Whoosh имеют хорошие шансы на достижение отметки 350 руб. в среднесрочной перспективе - ПСБ
Акции Whoosh имеют хорошие шансы на достижение отметки 350 руб. за штуку в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Оператор кикшеринга представил операционные результаты за 4 месяца 2024 года - компания продолжает активно развиваться, растет не только номинальное количество пользователей, но и количество поездок именно на активного пользователя (8,4 поездки, +29% г/г), что говорит об устойчивой популярности сервиса, - пишет эксперт. - Whoosh успешно охватывает новые города присутствия. Считаем, что уверенные операционные результаты окажут поддержку финансовым. ВУШ остается хорошей историей роста, а бумаги среднесрочно имеют все шансы обновить максимумы марта 2024 года - 350 руб./акцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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