Акции Whoosh остаются интересными для долгосрочного инвестирования - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции российского оператора сервиса аренды электросамокатов и электровелосипедов Whoosh остаются интересными для долгосрочного инвестирования, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Whoosh представил операционные результаты за первые четыре месяца 2024 года. Компания продолжает демонстрировать рост операционных результатов, что очень важно для компании роста, находящейся в активной стадии развития. Whoosh активно разрабатывает и внедряет новые функции, а также предлагает тарифные планы с целью повышения качества сервиса и ускорения внедрения средств микромобильности в повседневную жизнь, вытесняя традиционные виды транспорта. Мы полагаем, что акции Whoosh интересны для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты.

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