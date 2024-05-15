"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Делимобиль с целью 377,6 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с целью 377,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,5%, стоп-приказ: 313,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бизнес-модель эмитента подразумевает быстрый рост вкупе с эффективным обновлением автопарка. Все автомобили покупаются в финансовый лизинг с возможностью выкупа и эксплуатируются на протяжении около шести лет. По прошествии этого срока автомобиль продается на вторичном рынке примерно за 40% от первичной стоимости, - отмечают аналитики. - Компания показывает положительную динамику следующих показателей: за 2023 год выручка на одного клиента выросла на 16% (до 2,2 тыс. руб.), а средняя выручка за одну минуту поездки составила 12,8 руб. (+14% (г/г))".

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда и скорректировались до привлекательных уровней. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 313,4 руб. риск на портфель составит 0,23%", - указывают в "Финаме".

"Каршеринг Руссия" - ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составлял 26,6 тысяч автомобилей по состоянию на конец 2023 года. Работает в одиннадцати городах РФ и имеет потенциал выхода еще в двадцать пять городов с населением более 500 тысяч человек.

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