SberCIB повысил прогнозную цену бумаг Ozon до 5500 руб

SberCIB Investment Research повысил прогнозную стоимость бумаг Ozon до 5500 рублей за штуку, оценка - "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина.

"Мы повысили прогнозы роста оборота и доходов компании. Наибольший вклад в переоценку нашей модели внес финтех-сегмент. Операционный доход сегмента составил около 65% скорректированной EBITDA всей компании. ROE сегмента в данный момент свыше 50%. Компания видит возможности для активного роста этого сегмента и прогнозирует, что его ROE будет выше 30%, - указывают эксперты инвестбанка. - Второй по значимости фактор роста доходов компании - увеличение рекламных доходов. Сейчас они составляют 4,5% от оборота сторонних продавцов Ozon. Реклама на маркетплейсах - эффективный и доступный инструмент продвижения для предпринимателей, который показывает наиболее высокие темпы роста на рекламном рынке. Мы ожидаем роста уровня доходов Ozon от рекламы к 2028 году до 5% от GMV".

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