Рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 91-92 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Диапазон в 91-92 руб./$1, вероятно, пока сохранит свою актуальность для пары доллар/рубль в отсутствие важных для валютного рынка событий, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.