Возможен рост доходностей ОФЗ на торгах в среду - SberCIB

Возможен рост доходностей рублевых гособлигаций на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Во вторник рынок продолжил отыгрывать новость о регистрации Минфином сразу четырех длинных выпусков с фиксированным купоном. Доходности выросли еще на 15 б.п., и вся кривая пересекла отметку 14%. В среду на аукционах будут предложены две бумаги с фиксированным купоном сроком на два года и десять лет. Возможно, тенденция к росту доходностей сохранится в течение торгового дня", - указывают эксперты.

"В центре внимания в среду будет инфляция в США за апрель. Если она вновь окажется выше ожиданий, то доллар может глобально подорожать на 0,5-1%. В этом случае рубль может ослабнуть до 91,8 руб./$1", - прогнозируют в инвестбанке.

"По нашим оценкам, цена нефти марки Brent будет находиться вблизи $83 за баррель в среду", - указывают в SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.