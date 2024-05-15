Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3500п в среду-четверг - ПСБ

Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3500 пунктов на торгах в среду-четверг, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая признаки стабилизации на рынке нефти, привлекательный фундаментальный профиль рынка и старт дивидендного сезона, рассчитываем на улучшение настроений на рынке. В среду-четверг ждем возобновления движения индекса Мосбиржи к верхней границе диапазона 3450-3500 пунктов, в ближайшей перспективе ждем обновления годовых максимумов. Тактически по-прежнему предпочитаем внутренние сектора и акции сталелитейных компаний", - указывает эксперт в комментарии.

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