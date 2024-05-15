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15 мая 2024 года 09:40
Котировки ОФЗ пока останутся под давлением - ПСБ
Котировки рублевых гособлигаций пока останутся под давлением, инвесторы продолжают переоценивать сроки снижения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Продажи госбумаг во вторник продолжились - доходность индекса RGBI прибавила еще 16 базисных пунктов (б.п.), достигнув 14,23% годовых, а доходность 10-летних бумаг составила 14,01% годовых. Ключевым негативным фактором для рынка стало обсуждение повышения ключевой ставки на 100 б.п. на апрельском заседании Банка России, в результате чего ожидания снижения ставки сдвигаются на 2025 год", - отмечает эксперт. Минфин в среду проведет размещение нового 15-летнего выпуска ОФЗ 26247 без лимита предложения и 2,5-летних ОФЗ 26226 на 20 млрд руб. Накануне министерство утвердило эмиссию четырех новых выпусков ОФЗ-ПД общим объемом 2,750 трлн руб., которые будет предлагать на аукционах. "Отметим, что, несмотря на усиление рыночного негатива, сокращение предложения госбумаг не происходит, что продолжит дополнительно давить на вторичный рынок ОФЗ", - указывает Грицкевич. "По-прежнему рекомендуем сфокусировать внимание на корпоративных флоатерах. Из ближайших размещений ожидаем увидеть высокий спрос на выпуск "ЕвразХолдинг Финанс" ("АА+/-") с ориентиром купона КС+150 б.п. за счет высокого рейтинга и ограниченного предложения бумаг эмитента на рынке. Также на текущей неделе соберет книгу АФК "Система" ("-/АА-") на два выпуска с купонами, привязанными к RUONIA и КС ЦБ", - отмечает аналитик банка в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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