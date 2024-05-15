SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Яндекса

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 5020 рублей, сообщается в материале аналитиков Максима Кондратьева и Дмитрия Трошина.

Бумаги эмитента в настоящее время торгуются с прогнозными коэффициентами EV/EBITDA и P/E 2024 на уровнях 10,1 и 17,8 соответственно, отмечают эксперты.

"Мы позитивно смотрим на бумаги. По итогам оферты совокупное количество акций в свободном обращении составит не более 15,5% от акционерного капитала компании, и мы не ожидаем существенного навеса ликвидности. По нашим расчетам, объем акций в свободном обращении достаточен для их включения в индекс Мосбиржи. Мы отмечаем фундаментальный потенциал роста компании и ожидаем, что акции МКПАО "Яндекс" будут востребованы институциональными инвесторами, что должно существенно расширить базу инвесторов и повысить спрос на бумаги эмитента", - указывают аналитики инвестбанка.

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