"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций и ADS Alibaba

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с прогнозной стоимостью на уровне $98,1 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Целевая цена для акций эмитента (торгуются на Гонконгской фондовой бирже), каждая из которых эквивалентна 1/8 ADS, составляет 95,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что соответствует рейтингу "покупать", указывает эксперт инвесткомпании.

"Вышедшая квартальная отчетность показала, что темпы роста выручки у Alibaba остаются ниже двузначных значений, а прибыльность находится под давлением повышенных инвестиций. В то же время компания сохраняет значительную чистую денежную позицию CNY446 млрд (31% от капитализации), что позволило менеджменту резко нарастить объем обратного выкупа акций в прошедшем квартале. Даже в предположении замедления темпов программы buyback после умеренного роста акций суммарная доходность дивидендов и обратного выкупа акций на горизонте года может составить 8,2-8,7% - высокое значение для сектора. Кроме того, Alibaba сохраняет умеренную оценку по мультипликаторам - EV/EBITDA 2025 ф.г., по нашим оценкам, составляет 5,1", - указывает эксперты.

Alibaba Group Holding - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, эмитент включает в себя облачный бизнес, цифровые, логистические и потребительские сервисы.

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