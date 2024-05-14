Акции Аэрофлота способны достичь отметки 71 руб. в текущем году - Freedom Finance Global

Акции "Аэрофлота" способны достичь отметки 71 руб. в текущем году, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Акции "Аэрофлота" на торгах 14 мая поднялись на 3,9% после публикации сильного операционного отчета за апрель. - отмечает эксперт. - Прогнозируем позитивную динамику в акциях компании до публикации финансовой отчетности за второй квартал. За январь-март эмитент отчитался сокращением чистого убытка в 4,9 раза к уровню сопоставимого периода 2023-го, что также является драйвером долгосрочного роста котировок акций "Аэрофлот"а. В числе ключевых рисков остаются сроки обновления парка с заменой отечественные авиалайнеры. Однако эти риски частично снижаются в связи с заявлением компании S7 Technics, входящей в S7 Group, о готовности оказывать услуги капремонта двигателей наиболее массовых лайнеров Airbus A320 и Boeing 737".

По мнению стратега, технический анализ указывает на то, что в текущем году акция "Аэрофлота" способна достичь отметки 71 руб. "Однако на текущих уровнях открывать длинные позиции уже рискованно, так как на недельном таймфрейме видна перекупленность, а на дневном графике цены формируется дивергенция, что может привести к коррекции в ближайшее время, - предупреждает Чернов. - Покупка бумаг ведущего отечественного авиаперевозчика может стать целесообразной после снятия перекупленности".

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