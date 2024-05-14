ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15% к концу года - "БКС МИ"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15% годовых к концу текущего года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов и Василий Буянов.

"ЦБ выпустил протокол обсуждений решения по ключевой ставке, который более детально аргументировал решение регулятора оставить ключевую ставку без изменений. Самым интересным пунктом документа стал факт, что ЦБ обсуждал повышение ставки сразу на 100 базисных пунктов в апреле - жесткая денежно-кредитная политика пока не справляется с ограничением кредитной активности и потребительского спроса. Мы пересмотрели свой прогноз по ключевой ставке и теперь ожидаем ее на уровне 15% на конец года - выше консенсус-прогноза. Сохранение высоких ставок окажет поддержку рублю в этом году", - отмечается в комментарии аналитиков.

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