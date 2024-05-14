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14 мая 2024 года 18:35
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15% к концу года - "БКС МИ"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15% годовых к концу текущего года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов и Василий Буянов. "ЦБ выпустил протокол обсуждений решения по ключевой ставке, который более детально аргументировал решение регулятора оставить ключевую ставку без изменений. Самым интересным пунктом документа стал факт, что ЦБ обсуждал повышение ставки сразу на 100 базисных пунктов в апреле - жесткая денежно-кредитная политика пока не справляется с ограничением кредитной активности и потребительского спроса. Мы пересмотрели свой прогноз по ключевой ставке и теперь ожидаем ее на уровне 15% на конец года - выше консенсус-прогноза. Сохранение высоких ставок окажет поддержку рублю в этом году", - отмечается в комментарии аналитиков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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