Акции Яндекса сохраняют позитивные среднесрочные перспективы - "Велес Капитал"

Акции "Яндекса" сохраняют позитивные среднесрочные перспективы, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги "Яндекса" во вторник продолжали повышение после опубликованных накануне условий оферты, которые предполагают обмен акций с коэффициентом 1 к 1 по цене 1251,8 руб. Наша рекомендация по бумагам Яндекса на данный момент "покупать". С технической точки зрения акции "Яндекса" находятся у максимумов с января 2022 года, чуть ниже ближайшего сопротивления 4650 руб., при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков. По бумагам наблюдается краткосрочная перекупленность, но среднесрочно котировкам еще есть куда расти, а при наиболее позитивном сценарии целью их повышения в ближайшие недели может стать исторический пик 6217 руб., достигнутый в ноябре 2021 года (потенциал роста от текущих уровней около 38%)", - отмечает эксперт.

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