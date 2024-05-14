Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Tencent на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Tencent на уровне "покупать", сообщается в обзоре банка.

"Tencent представила финансовые результаты за 1К24. Выручка увеличилась на 6% г/г до CNY159,5 млрд, чуть превысив прогнозы аналитиков (CNY158,8 млрд). Скорректированная прибыль на акцию составила CNY5,26 против ожидавшихся CNY4,45. Кроме того, компания подтвердила, что в 2024 году планирует потратить около HKD100 млрд (~3% от текущей капитализации) на выкуп акций. Мы оцениваем результаты как очень хорошие и ожидаем положительного влияния на котировки акций. Сохраняем рейтинг "покупать" по акциям Tencent", - пишет аналитик Сергей Вахрамеев.

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