S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5180-5260п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5180-5260 пунктов во вторник, баланс рисков представляется нейтральным на фоне средней волатильности, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Александры Шмидт.

"Большинство фондовых площадок АТР завершили сессию разнонаправленно. Фьючерсы на американские фондовые индексы колеблются около нулевых отметок. Ориентируемся на среднюю внутридневную волатильность и нейтральный баланс рисков. Прогноз для индекса S&P 500 - диапазон 5180-5260 пунктов (от -0,7% до +0,7% относительно уровня предыдущего закрытия). В последние две торговые сессии наблюдалась консолидация рынка. Техническая картина по-прежнему указывает на инициативу покупателей. Разворотные сигналы отсутствуют. Обновление исторического максимума теперь является ближайшей целью "быков", - пишет эксперт.

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