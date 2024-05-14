"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков.

"Крупнейшая российская авиакомпания опубликовала сильные операционные результаты по итогам апреля и первых четырех месяцев 2024 года. - отмечают эксперты. - За отчетный период группа "Аэрофлот" нарастила пассажирооборот (общее расстояние, которое пролетели пассажиры) на 30,6% год к году. Занятость кресел также сохраняется на повышенном уровне, что свидетельствует о высоком спросе на авиаперевозки. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Аэрофлота" на фоне сохраняющейся неопределенности по прогрессу урегулирования споров с иностранными лизингодателями, а также со сроками поставок российских самолетов для замещения иностранного флота".

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