Бумаги Сбербанка остаются фаворитами финансового сектора - "Солид Брокер"

Бумаги Сбербанка по-прежнему остаются нашими фаворитами в финансовом секторе российского рынка акций с прогнозной стоимостью на уровне 350 рублей за штуку на горизонте года на оба типа акций, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Эмитент опубликовал сокращенные результаты по РСБУ за 4М24. Инвестбанк показывает уверенные результаты за апрель. Если начало года было "смазано" высоким уровнем стоимости риска и слабой динамикой чистого комиссионного дохода, то в апреле ситуация полностью нормализовалась. Также мы видим ускорение темпов кредитования, что позитивно скажется на будущем чистом процентном доходе. Отношение расходов к доходам чуть лучше наших ожиданий, - отмечают эксперты. - Впереди по Сбербанку выплата дивидендов за 2023 год в размере 33,3 рубля на оба типа акций. За 2024 год мы ожидаем дивиденды в размере 38-39 рублей на акцию, что предполагает форвардную дивидендную доходность в 12,3% или 13,6% после дивидендных выплат за 2023 год. Сбербанк по-прежнему остается нашим фаворитом в финансовом секторе с целевой ценой 350 рублей на горизонте двенадцати месяцев на оба типа акций".

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