"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 60 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 60 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,1%, стоп-приказ: 48,5 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Инвестидея на фоне операционных результатов эмитента за апрель 2024 года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого появляется потенциал дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 60 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 48,5 руб. риск на портфель составит 0,48%", - указывают в "Финаме".

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг и обучением работников.

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