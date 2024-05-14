Цена бумаг Яндекса обладает потенциалом роста - Freedom Finance Global

Котировки бумаг "Яндекса" обладают потенциалом роста, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"На наш взгляд, для российских акционеров Yandex N.V. или для тех нерезидентов, которые приобрели акции за рубежом и вовремя перевели их в российские депозитарии, условия оферты по обмену и выкупу окажутся очень выгодными. У бумаг есть потенциал роста, так что акционеры могут менять акции на весьма привлекательных условиях. Успешное завершение реструктуризации бизнеса компании и завершение смены ее юрисдикции на российскую могут стать хорошими драйверами роста бумаг лидера российского IT-сектора. - пишет эксперт в обзоре. - Впрочем, нельзя сказать, что и зарубежные акционеры голландского холдинга, если не смогут или не захотят обменять бумаги на акции МКПАО "Яндекс", обязательно проиграют, поскольку зарубежные владельцы Yandex N.V. планировали провести собственный обмен акций уже в соответствии с законодательством ЕС".

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