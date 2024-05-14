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14 мая 2024 года 12:27
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных акции Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 342 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Дмитрия Грицкевича. "Краткосрочно видим потенциал роста котировок акций эмитента до 330 рублей, сохраняем эти бумаги в модельном портфеле. Сбербанк удерживает прибыль вблизи уровня прошлого года - подтверждаем наш прогноз по прибыли банка в размере 1,4-1,5 трлн руб. на 2024 год", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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