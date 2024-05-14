"Тинькофф Инвестиции" сохраняют идею на покупку акций Сбербанка с целью 331 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют торговую идею на покупку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 331 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент опубликовал отчет по РСБУ с итогами за апрель и четыре месяца 2024 года. Прибыль за месяц показала самое большое значение с начала года. Банку удается демонстрировать стабильные темпы роста при сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политике ЦБ. В апреле наблюдательный совет рекомендовал дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию с доходностью около 11%. Окончательное решение по выплате будет принято на годовом общем собрании акционеров 21 июня", - указывают эксперты.

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