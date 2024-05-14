Инвестбанк "Синара" пока сохраняет прогноз ставки ЦБР на уровне 13% к концу 2024г

Инвестиционный банк "Синара" пока сохраняет прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 13% годовых к концу 2024 года, сообщается в материале главного экономиста Сергея Коныгина.

"Банк России опубликовал в понедельник резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров, состоявшегося 26 апреля. Участники предлагали в том числе и повышение ставки на 1 п.п., указывая, помимо прочего, что уровень нейтральной ставки может быть выше, чем оценка регулятора, опубликованная в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики" (2-3% в реальном выражении, 6-7% в номинальном выражении), - указывает эксперт. - В целом ЦБ считает равновероятными во 2П24 повышение, сохранение на нынешнем уровне и понижение ключевой ставки. В этой связи не видим оснований, чтобы делать из опубликованного материала вывод о неминуемом повышении ставки, и по-прежнему прогнозируем на конец года 13%. В дальнейшем на наш прогноз могут повлиять свежие данные об исполнении бюджета".

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