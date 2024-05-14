Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс экономических настроений ZEW по Германии за май;

- встреча Еврогруппы;

- ежемесячный отчет ОПЕК;

- индекс цен производителей США в апреле;

- выступление главы ФРС Пауэлла;

- квартальные результаты Home Depot Inc.;

- операционные результаты "Аэрофлота" за апрель 2024 года;

- финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за апрель 2024 года;

- финансовые результаты "ТГК-1" по МСФО за 2023 год;

- акционеры "НЛМК" и "Группы Позитив" обсудят дивиденды.

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