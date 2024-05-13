"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг РусАгро

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг "РусАгро" на фоне приближающегося начала нового сезона и потенциального запуска процесса редомициляции, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Николая Ковалева и Антона Соловкина.

"Майские заморозки привели к росту цен на пшеницу 8-15% с начала месяца. При этом погода не затронула существенное количество посевных площадей. Считаем, что продажи "РусАгро" могут получить дополнительную поддержку на фоне восстановления цен. Также эмитент успешно осуществляет снижение долговой нагрузки - Чистый долг / EBITDA составил 1,1x (против 1,8x год назад)", - указывают эксперты.

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