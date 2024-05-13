"КИТ Финанс Брокер" нейтрально оценивает перспективы акций Абрау-Дюрсо

"КИТ Финанс Брокер" нейтрально оценивает перспективы цены акций "Абрау-Дюрсо", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Компания в начале мая отчиталась за 2023 год по МСФО. Выручка выросла на 6%, достигнув 12,5 млрд рублей. EBITDA снизилась на 19%, до 2,85 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 27,7%, до уровня 1,3 млрд рублей. Нейтрально смотрим на потенциал роста котировок бумаг эмитента", - отмечают эксперты.

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