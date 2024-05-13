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13 мая 2024 года 12:29
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Самолета, ПИКа и Etalon
"БКС Мир инвестиций" (БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг ГК "Самолет", "ГК ПИК" и Etalon и негативную для "Группы ЛСР", сообщается в материале аналитиков. Продажи застройщиков в I квартале 2024 года показали позитивную динамику год к году (г/г) в деньгах, однако в натуральном выражении динамика выглядит скромнее, констатируют эксперты. При этом среди представителей сектора нет единой картины: Etalon (увеличение продаж до рекордных 41 млрд руб. за счет регионов) и "Самолет" (рост до 75,2 млрд руб., восходящий м/м) показали подъем продаж, "ЛСР" - снижение (но повышение средней цены оказало поддержку). "Возможное сворачивание льготных программ может оказать давление на продажи во втором полугодии с учетом текущего высокого уровня процентных ставок. Так, Минфин обсуждает плановое завершение всех льготных ипотечных программ, кроме "Семейной ипотеки" (продлена до 2030 года). Сохраняем нейтрально позитивный взгляд на акции девелоперов. Полагаем, что высокие продажи 2023 года окажут поддержку финансам компаний сектора в 2024-2025 гг., как и прогнозируемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. В такой комбинации выделяем игроков масс-маркет - "Самолет", "ГК ПИК", Etalon", - указывают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕВЕЛОПЕРЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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