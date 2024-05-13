Акции М.Видео неинтересны для покупок в текущий момент - ПСБ

Инвестиционная привлекательность акций ПАО "М.Видео" ограничена в текущий момент на фоне ситуации с долговой нагрузкой, растущей конкуренцией с маркетплейсами и отсутствием дивидендов, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Как ожидалось, совет директоров компании принял решение дополнительно разместить 30 млн акций по открытой подписке. Это увеличит уставный капитал на 17%. Ранее на новость о потенциальной допэмиссии, что подразумевает размытие долей существующих акционеров, акции реагировали резким снижением цены. Но сейчас стало известно, что эмитент уже получил предварительное согласие от одного из акционеров группы - инвестхолдинга ПАО "ЭсЭфАй" (SFI) - о приобретении всего объема допэмиссии в рамках реализации своего преимущественного права и/или открытой подписки. Акции реагируют ростом, - указывает аналитик. - По-прежнему не считаем бумаги компании интересными для вложений в моменте, но будем следить за тем, как изменятся финансовые показатели и ситуация с долговой нагрузкой. Сообщение об отсутствии выплаты дивидендов за 2023 год и растущая конкуренция с маркетплейсами будут дополнительно ограничивать инвестиционную привлекательность бумаг "М.Видео".

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