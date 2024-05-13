"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре аналитиков.

"De Beers снизила цены на алмазы на 4-6%, негативно. Напомним, что это уже второе публичное снижение цен с ее стороны после падения на 10% в начале 2024 года. Ситуация на алмазно-бриллиантовом рынке остается напряженной, что отражено в статистике продаж De Beers и экспорта/импорта Индии. Мы сохраняем негативный взгляд на акции "АЛРОСА", - указывают эксперты инвесткомпании.

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