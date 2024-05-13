Ориентиром укрепления рубля до конца мая может стать уровень 90 руб./$1 - БКС Экспресс

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 90 руб./$1 до конца текущего месяца, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Перед праздничными датами трейдеры обычно уходят в валюту, как бы снижая неопределенность выходного дня. Вернувшись к полноценным торгам, участники переоценивают актуальные риски - несмотря на перманентную жесткую геополитику, факторы валютного контроля в курсе нацвалюты явно сильнее и играют за рубль. Высокие ставки ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров в принципе исключают девальвацию рубля, а временные вспышки волатильности валют быстро гасятся, - пишет аналитик в обзоре. - Вероятна очередная волна восстановления рубля после подскока "американца" к важной области сопротивления на 92,5 руб./$1. Ориентиром вниз до конца текущего месяца может выступить район 90 руб./$1".

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