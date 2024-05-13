Покупка флоатеров остается наиболее разумной стратегией - ПСБ

Наиболее разумной стратегией остается покупка флоатеров, в том числе корпоративных с рейтингов "ААА-А", по-прежнему не рекомендуем к покупке длинные рублевые гособлигации в надежде на быстрое снижение ключевой ставки, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Котировки ОФЗ продолжают обновлять минимумы с весны 2022 года; с начала мая доходность индекса RGBI выросла на 18 б.п. (до 13,95% годовых). Основная причина продаж госбумаг - пересмотр ЦБ прогноза по ключевой ставке до 15-16% в 2024 году при сохранении высоких инфляционных рисков. Так, недельная инфляция (7,8% в годовом выражении на 6 мая) продолжает двигаться по траектории нашего прогноза (5,4% на конец 2024 года) при прогнозе ЦБ в 4,3%-4,8%, что говорит о вероятном сохранении жесткой политики регулятора в ближайшее время. Риски по урожаю из-за заморозков в текущим году являются дополнительным проинфляционным фактором, - указывает эксперт. - В результате мы по-прежнему не рекомендуем к покупке длинные ОФЗ в надежде на быстрое снижение ключевой ставки. Наиболее разумной стратегией остается покупка флоатеров, в том числе корпоративных с рейтингов "ААА-А".

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