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13 мая 2024 года 10:14
Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - экономические прогнозы ЕС; - встреча Еврогруппы; - протоколы заседания ЦБ РФ; - выступления представителей ФРС США; - результаты "РусАгро" за 1К24 по МСФО, совет директоров решит вопрос по дивидендам. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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