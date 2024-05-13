Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- экономические прогнозы ЕС;

- встреча Еврогруппы;

- протоколы заседания ЦБ РФ;

- выступления представителей ФРС США;

- результаты "РусАгро" за 1К24 по МСФО, совет директоров решит вопрос по дивидендам.

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