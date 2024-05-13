Рубль может вернуться в диапазон 90,5-92 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль может вернуться в диапазон 90,5-92 руб./$1 на торгах в понедельник, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Основные валюты не демонстрируют существенных курсовых изменений на утреннем малоликвидном рынке. В течение дня ждем возврат доллара в наш целевой диапазон 90,5-92 руб./$1. Восстановлению позиций рубля будут способствовать активизация отложенных в связи с праздниками продаж валютной выручки экспортерами, а также более объемные продажи Банком России юаней - следствие сокращения в два раза (до 5,5 млрд руб.) объемов покупки Минфином иностранной валюты/золота и праздников", - указывает эксперт.

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