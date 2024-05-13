Рынок акций РФ готов к росту - "Алор Брокер"

Российский рынок акций готов к росту, частные инвесторы продолжат покупать бумаги под дивиденды, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Прошлую неделю индекс Мосбиржи отметился ростом на четверть процента, в том числе в пятницу индикатор прибавил 0,5%. Таким образом, за длинные праздники мы не увидели ухода от рисков. Более того, все просадки, включая дивидендный "гэп" "ЛУКОЙЛа", более или менее активно выкупались. При этом индекс сумел сходить к цели падения в 3400 пунктов, но отметка устояла. Неделю индикатор завершил выше сопротивления в 3440 пунктов", - указывает эксперт в обзоре.

"Последние четыре недели на рынке наблюдался боковик, который снял техническую перекупленность, и теперь есть все предпосылки для нового движения. Скорее всего, оно будет вверх, ведь частные инвесторы продолжат покупать акции под дивиденды. Однако несмотря на хорошую динамику "ЛУКОЙЛа" и банка "Санкт-Петербург" после дивидендных "гэпов", мы по-прежнему не уверены, что дивидендные просадки в текущем году будут закрываться быстро по всем бумагам", - пишет Антонов в материале.

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