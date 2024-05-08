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08 мая 2024 года 18:40
Торги золотом, вероятно, продолжатся в боковике в ближайшее время - БКС Экспресс
Вероятно продолжение торгов золотом в боковике в ближайшее время, полагает эксперт БКС Экспресс Анна Кокорева. "Золото вторую неделю подряд торгуется в боковике на фоне неоднозначной статистики по рынку труда в США и роста инфляции. В свою очередь смуту в сознание инвесторов вносит ФРС США и в частности его члены таким образом, что рынок не понимает ждать ли снижения ставки до конца 2024 года, ее сохранения на прежнем уровне или вовсе повышения, что может быть худшим из трех сценариев. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке пока не получил продолжения, уровень риска несколько снизился, интерес к защитным активам временно угас. В ближайшее время торги продолжатся в боковике, пока не появится повод для шага вперед", - пишет аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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