Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Lyft с прогнозной ценой $20,5

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Lyft Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $20,5 за штуку на фоне сильной отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в материале стратега инвестиционной компании Михаила Степаняна.

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