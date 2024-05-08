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08 мая 2024 года 16:31
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций АЛРОСА
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "АЛРОСА" ввиду перспектив восстановления рынка алмазов на горизонте следующих примерно шести месяцев, ожидаемого снижения запасов в секторе и привлекательной оценки, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. "Добытчик алмазов De Beers снизил цены на алмазное сырье размером менее 1,5 карат (<40% выручки, по нашим оценкам) на 4-6% на четвертом цикле в 2024 году, сообщает Rapaport. Тем временем цены на крупные камни (2+ карат) могли немного вырасти - ожидаем раскрытия результатов продаж 22 мая. Напомним, что De Beers уже снижал цены на камни примерно на 10% в начале 2024 года, чтобы поддержать продажи. По словам участников рынка, решение De Beers (исторически 30% мировой добычи алмазов) связано с необходимостью снизить премию к средним ценам на рынке, которые упали сильнее, чем цены реализации De Beers, во время кризисного для отрасли 2023 года, - С учетом относительно небольшого снижения цен (которые уже находятся на кризисных уровнях для маржинальных добытчиков - Petra, Lucara и тд.) и начала покупок алмазов Гохраном не считаем новость существенным негативом для "АЛРОСА", - указывают эксперты. - Продолжаем позитивно смотреть на "АЛРОСА" ввиду перспектив восстановления рынка алмазов на горизонте следующих примерно шести месяцев, ожидаемого снижения запасов в секторе и привлекательной оценки. При текущих ценах и курсе рубля акции компании торгуются EV/EBITDA 12M 3,8x (дисконт примерно 35% к историческим значениям)". "В нашем базовом сценарии, при текущих ценах, продажи накопленных в 2023 году запасов позволяют "АЛРОСА" генерировать примерно 20% доходности по FCF на 2024 год. Считаем, что восстановление цен может потенциально добавить еще 5-10 п.п. к доходности, которая может полностью транслироваться в дивиденды, учитывая низкую долговую нагрузку", - пишут аналитики телеграм-канала. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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