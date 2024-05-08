S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5165-5210п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5165-5210 пунктов в среду, баланс рисков представляется нейтральным на фоне низкой волатильности, сообщается в обзоре заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Мы ожидаем, что спокойная динамика в среду сохранится. В фокусе нет большого количества важной макростатистики. Будут опубликованы еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, а также индикаторы ипотечного рынка. В центре внимания третий после IPO квартальный отчет британского чипмейкера ARM Holdings, который будет опубликован после закрытия рынка. Также выступят три чиновника из ФРС (сюрпризов не ожидаем) и пройдет аукцион по размещению десятилетних трежерис объемом $40 млрд, - указывает эксперт инвесткомпании. - Техническая картина не изменилась. Индикатор RSI указывает, что инициатива переходит к покупателям. В то же время проход S&P 500 выше 5260 пунктов пока выглядит маловероятным. По нашему мнению, для обновления исторического максимума индексу широкого рынка может потребоваться более длительный период коррекции или консолидации. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка располагается в области 50-дневной средней (5135 пунктов)".

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