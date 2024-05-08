Акции Мечела и Распадской непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Мечела" и "Распадской" не являются инвестиционно привлекательными на долгосрочном горизонте из-за ряда трудностей, с которыми в настоящее время сталкиваются российские угольные компании, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Экспорт угля из России в 2023 году снизился к предыдущему году на 3,9% и составил 212,5 млн тонн. При этом, согласно прогнозу Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с 2024 года ожидается возобновление роста экспорта. Аналитики ИПЕМ основной проблемой для увеличения экспорта угля считают ограничения провозной способности железной дороги - поставки существенно увеличенных экспортных объемов возможны в случае своевременного развития железнодорожной инфраструктуры. Кроме логистических трудностей на фактическую динамику экспорта в текущем году повлияли снижение спроса со стороны основных покупателей (Китая и Индии) и падение экспортных цен из-за низкого спроса на основных экспортных рынках, - указывают эксперты в материале. - Учитывая ухудшение рыночной конъюнктуры и фактическую динамику экспорта в первом квартале текущего года, прогноз ИПЕМ по экспорту российского угля в 2024 году, на наш взгляд, выглядит излишне оптимистичным. По предварительным оценкам, убытки отрасли в 1К24 могут составить 40-50 млрд рублей, а без оказания поддержки по итогам года могут достигнуть 450 млрд рублей, что вдвое больше, чем угольные компании заработали в 2020 и 2021 годах".

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