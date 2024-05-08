"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $82

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $82 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $64, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Uber опубликует квартальный отчет в среду, 8 мая. Ожидается рост выручки до $10,09 млрд и прибыль на акцию $0,2203. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках растущего тренда, отталкиваясь от сильного уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $64 риск на портфель составит 0,46%", - указывают в "Финаме".

Uber Technologies Inc. - американская международная транспортная компания, которая предоставляет услуги заказа поездок, курьерских услуг, доставки еды и грузовиков, а также имеет партнерство с компаниями по аренде автомобилей.

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