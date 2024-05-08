"Тинькофф Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Самолета на уровне 4400 руб

"Тинькофф Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость акций ГК "Самолет" на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"На наш взгляд, рынок незаслуженно игнорирует потенциал бумаг нового лидера российского рынка по объему строительства. С начала года котировки бумаг остальных застройщиков выросли в среднем на 35%, в то время как акции "Самолета" скорректировались в цене на 4%. Ожидаем, что на горизонте года историческая недооценка в бумагах эмитента будет снижаться", - указывают эксперты.

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