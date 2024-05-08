"Велес Капитал" рекомендует покупать акции РусАла с прогнозной ценой 67,3 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 67,3 рубля за штуку (что предполагает потенциал роста 59,1%), при этом в случае возврата цен на алюминий на уровни в $3500-4000 за тонну на горизонте двух-трех лет котировки бумаг эмитента могут достичь 100 рублей, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Несмотря на бурный рост последних месяцев, акции "РусАла" по-прежнему далеки от максимумов февраля 2022 года, когда котировки поднимались выше 89 руб. на фоне роста мировых цен на алюминий до $4000 за тонну. Мы полагаем, что котиовки бумаг эмитента устремятся к прежним вершинам вслед за стоимостью металла, чья динамика в последнее время значительно оживилась после длительной стагнации в диапазоне $2150-2350 за тонну. При этом, несмотря на рост выручки, свободный денежный поток компании от алюминиевого сегмента в 2024 году уйдет в отрицательную зону вследствие роста оборотного капитала и негативного эффекта от курсовых экспортных пошлин. В таких условиях поддержку "РусАлу" окажут дивидендные выплаты "Норникеля" и "Русгидро", - пишет эксперт в обзоре.

"На наш взгляд, в ближайшие годы компания сконцентрируется на делеверидже, а о дивидендах можно будет говорить не раньше 2025 года. Потенциально их размер может составить $0,021-0,025 на акцию. Также мы не ожидаем значимого влияния санкций США и Великобритании на бизнес компании, хотя потеря статуса "LME-deliverable" и может создать определенные транзакционные трудности", - указывает Данилов.

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