"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Юнипро на уровне 3 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций энергетической компании "Юнипро" на уровне трех рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент накопил около 50 млрд рублей на своих счетах, так как с 2022 года не может выплачивать дивиденды из-за контролирующего акционера из недружественной юрисдикции - немецкого Uniper. Если в дальнейшем контроль над компанией окончательно перейдет к российским акционерам, то у структуры появится возможность выплатить щедрые дивиденды из нераспределенной прибыли нескольких прошлых лет. Именно рекордный запас денежных средств обуславливает текущее значение мультипликатора EV/EBITDA ниже 2x", - указывают эксперты.

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