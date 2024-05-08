Возможно ослабление рубля до 92 руб./$1 в среду - SberCIB

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару США до уровня 92 руб./$1 на торгах в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"По нашим прогнозам, нефть марки Brent будет торговаться вблизи отметки $83 за баррель в среду", - указывают эксперты инвестбанка.

"Минфин проведет первые после заседания ЦБ РФ аукционы. Он предложит два выпуска с фиксированным купоном сроком пять и десять лет. Объем предложения в более длинном выпуске составит лишь 31,5 млрд руб. На этом фоне рынок ОФЗ, вероятно, будет стабилен", - отмечают в SberCIB.

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