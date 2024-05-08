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08 мая 2024 года 10:25

Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- доклад ЦБ РФ о денежно-кредитной политике;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- выступления представителей ФРС США;

- акционеры "Акрона" обсудят дивиденды за 2023 год;

- квартальные результаты Uber Technologies, Airbnb Inc.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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