Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- доклад ЦБ РФ о денежно-кредитной политике;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- выступления представителей ФРС США;

- акционеры "Акрона" обсудят дивиденды за 2023 год;

- квартальные результаты Uber Technologies, Airbnb Inc.

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