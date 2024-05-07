Курс рубля, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 91-93 руб./$1 в мае - SberCIB

Курс рубля, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 91-93 руб./$1 в мае в ожидании новых триггеров, считает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Эксперт выделяет факторы, способные поддержать национальную валюту:

- Товарный экспорт за месяц может дойти до $35 млрд с поправкой на сезонность - на уровне среднего за 2023 год. Хоть ОПЕК+ и сокращает объёмы экспорта нефти и нефтепродуктов, цены на сырьё остаются довольно высокими - это компенсирует разницу.

- ЦБ РФ увеличит продажи валюты. Их поднимут до 6,3 млрд руб. в день или 125 млрд руб. в месяц.

- Низкий спрос на валюту в мае, в том числе со стороны нерезидентов.

Аналитик инвестбанка прогнозирует ослабление рубля до 95 руб./$1 к концу второго квартала. "Цены на сырье скорректировались после недавнего роста. Так что сейчас мы не ждём увеличения предложения валюты или укрепления рубля. Со временем могут активизировать выкуп активов у иностранцев. Тогда спрос на валюту будет постепенно расти. Это станет триггером для рынка", - отмечает Попов.

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